حقيقة زيادة القيمة المضافة.. الضرائب توضحها بعد رفع أسعار بعض المنتجات

عدم خضوع ضريبة القيمة المضافة لأي تعديلات

وقالت الضرائب أنه لم يتم إصدار أي قوانين جديدة تخص الزيادة الضريبية على القيمة المضافة، وذلك حتى تقوم الشركات باتخاذ قرار برفع أسعار العديد من المنتجات، وجاء على النحو المنتشر على العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية وإعلان العديد من الشركات تحريك أسعار العديد من السلع.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية إن إقرار أي زيادة في الضرائب لا تكون إلا بنص قانوني بعدما يوافق عليه مجلس النواب، وأيضاً أن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولا يوجد عليه أي تعديلات، وطالب الشركات بأن تتحلي بالكثير من المسئولية الوطنية، ولا يتم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة تبعاً لرفع أسعار جميع منتجاته