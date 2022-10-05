السيسى: الرسول الكريم كان أحسن الناس خلقا ووصفا ومعاملة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس -خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوى الشريف- إن الرسول الكريم كان أحسن الناس خلقا ووصفا ومعاملة، وكان خير الناس لأهله وأزواجه وأصحابه.

وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوى الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات فى التجمع الخامس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.