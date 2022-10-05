شيخ الأزهر: استعادة مجد الأمة الإسلامية مقرون بالتزامها بتعاليم الدين

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس السيسى والأمة العربية والاسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف، مشيرا إلى أن استعادة مجد الأمة الإسلامية مقرون بالتزامها بتعاليم الدين الحنيف.





وقال الطيب خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن من دلائل الخير أن يواكب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ذكرى انتصارات أكتوبر، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تذكرنا بقيم الصدق والامانة والعدل وغيرها.

وتحتفل وزارة الأوقاف اليوم بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.