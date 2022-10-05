وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:27 صباحاً - يتقدم د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى من أساتذة وعاملين وطلاب، إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبـة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تعد علامة فارقة في تاريخ مصر، وستظل هذه الذكرى رمزا لصمود الشعب المصري وصلابة قواته المسلحة، و قدرته على التصدي لكافة المخاطر و مجابهة كافة التحديات.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل شاهدا عبر التاريخ على نجاح قواتنا المسلحة الباسلة في استرداد الأرض والكرامة، وتقديم أروع الأمثلة فى التضحيات والبطولة، متمنياً لمصرنا الحبيبة التقدم والرقي.