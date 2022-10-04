مستشار الرئيس لشئون الصحة: لا يوجد نقص فى أدوية الأورام بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 08:34 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عدم وجود نقص فى أدوية الأورام فى مصر، مضيفا أن الأدوية والمركبات التى تعالج جميع أمراض الأورام متواجدة فى مصر.

ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن الموجة الأخيرة من كورونا انتهت ولكن هناك حالات بسيطة، وقد يتحول المرض إلى مرض مزمن، وحالات بسيطة تحولت إلى نزلة برد، مؤكدا أن الوضع الوبائى في مصر حاليا تم السيطرة عليه، ولكن الوضع الوبائى فى العالم مستمر.

وتابع مستشار الرئيس لشون الصحة أن مصر بلد سياحى، وفى المتوسط يدخلها أسبوعيا 600 ألف أجنبى، ولهذا لا بد من أخذ الإجراءات الاحترازية الممكنة حتى لا يصاب أى شخص.

كما كشف عن أن مصر لديها خبرة عريقة فى زراعة الأعضاء والتى بدأت بزراعة الكلى بالمنصورة، ثم زراعة الكبد، وحاليا يتم تمهيد لزراعة الرئة فى مصر.