السلطات التونسية تحدد عدد جماهيري الاتحاد المنستيري والأهلي بتونس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 08:34 مساءً - قررت السلطات الأمنية التونسية، عدد حضور الجماهير المنتظرة لحضور مبارة الأهلي أمام الاتحاد المنستيري، والمقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي النادي الأهلي مع الاتحاد المنستيري على ملعب مصطفى بن جنات في الرابعة عصر يوم 9 أكتوبر الجاري، للذهاب لدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت التقارير الصحفية التونسية إلى أن السلطات الأمنية قررت السماح بحضور 8 آلاف متفرج خلال اللقاء الذي يقام على الملعب، الذي يسع حوالي 20 ألف متفرج، مما يعني فتح 40% من مدرجات الاستاد، المتواجد بمدينة منستير.

وذكرت صحيفة فووت 25 التونسية اليوم الثلاثاء: "وافقت السلطات الأمنية على منح نادي عاصمة الرباط (الاتحاد المنستيري) 8 آلاف تذكرة سيتم ترويجها خلال الأيام القليلة القادمة".

وأضافت: "يعول الاتحاد المنستيري على دعم جماهيره في المشاركة الأولى عبر التاريخ في دوري أبطال إفريقيا حيث يأمل في الإطاحة بالفريق الأكثر تتويجا بالتشامبيونزليج".

يذكر أن إدارة الاتحاد المنستيري كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق السماح بدخول جماهير الأهلي مجانا لملعب مباراة الذهاب، على أن تتم المعاملة بالمثل في لقاء الإياب الذي يُقام في القاهرة منتصف الشهر الجاري.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش ضمن التحضير لمباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يتدرب الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل قبل السفر إلى تونس لخوض اللقاء المرتقب

كما استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على خوض ثلاث تدريبات فى تونس قبل مباراة الاتحاد المنستيري، على أن يكون أول تدريبين فى ملعب قريب من فندق الإقامة بتونس، ويقام المران الثالث والختامى للأهلي على ملعب المباراة.