التعليم العالى: 7 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة.. وانخفاض سفر الطلاب للخارج

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك 7 جامعات تكنولوجية جديدة انضمت للمنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسى الجديد 2022 – 2023.





وأضاف، فى تصريحات تليفزيونية: "يأتى هذا؛ إضافة إلى 12 جامعة أهلية جديدة، و3 جامعات خاصة، وكليات جديدة لأفرع الجامعات الأجنبية فى مصر". وأشار إلى أن هناك نوعا من الانضباط من أول يوم دراسة، لافتا إلى تواجد أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، وتفعيل جميع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجامعات الأجنبية. ولفت إلى أن النسبة الأكبر من الطلاب بما يوافق 74% فى الجامعات الحكومية، مشيرا إلى إلى انخفاض نسبة الطلاب الذين يسافرون إلى الخارج للدراسة بنسبة 70%؛ بسبب الإتاحة الكبيرة فى الجامعات والتخصصات، وتقديم شريحة اقتصادية تتمثل فى الجامعات الأهلية التى تدعمها الدولة.

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