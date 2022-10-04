جدة - نرمين السيد - شاركت جامعة العريش، اليوم الاثنين، فى مبادرة "اتحضر للأخضر" بزراعة عدد من الأشجار المثمرة، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة، بمشاركة عدد من طلاب الجامعة المتطوعين، وذلك على هامش الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ cop27.





وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، التى تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين، وخصوصا الشباب، على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، والتجهيز أيضًا لمؤتمر المناخ العالمى cop27 بشرم الشيخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة العريش تشارك فى مبادرة «اتحضر للأخضر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.