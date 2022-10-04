التعليم العالي: 70% انخفاضا في إقبال الطلاب على الدراسة بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 12:29 صباحاً - قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي: "هناك 3.5 مليون طالبا يدرسون في الجامعات والمعاهد المختلفة، منهم ما يزيد على 74% يدرسون في الجامعات الحكومية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الاعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الجامعات الأهلية والخاصة نجحت في جذب طلاب وافدين من الخارج إليها هذا العام".

وأكد: أن هناك انخفاضًا في إقبال الطلاب المصريين على الدراسة في الخارج بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الذين توجهوا للدراسة في الجامعات الخارجية هذا العام لا يزيدون عن 6 آلاف طالب.

ولفت إلى أن الجامعات استقبلت هذا العام الدراسي 850 ألف طالبًا