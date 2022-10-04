جمال شعبان: 1000 شخص في مصر يموتون بالسكتة القلبية كل 3 أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 12:29 صباحاً - قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق إن "هناك زيادة في أعداد الأزمات القلبية والموت المفاجئ ولكن لا توجد إحصائية مصرية حول الأعداد".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الاعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "هناك 300 ألف حالة وفاة سنويًّا في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الأزمات القلبية والموت المفاجئ، وقياسًا على أمريكا فلدينا في مصر كل 3 أيام فيه 1000 شخص يموت بالسكتة القلبية".

وتابع: "السبب في السكتة القلبية يرجع إلى اختلال كهربي خطير في البطين الأيسر يؤدي إلى توقف القلب ومن الممكن إسعاف الشخص في التو واللحظة في حال تدريب الناس على الإنعاش القلبي الرئوي وعمل مساج والضغط باليدين على القلب فور سقوط الشخص