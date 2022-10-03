فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا .. دوس هنا واعرف قيمة استهلاكك وطريقة التقسيط

رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن توفير الكثير من التسهيلات أمام المواطنين في عملية دفع فواتير الاستهلاك، ولذلك يرغب الكثير من المواطنين التابعين لشركة توزيع جنوب الدلتا في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا.من جانبها حددت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والخطوات التي يجب على المواطن اتباعها، لمعرفة قيمة الفاتورة.
استعلام فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا
1- الدخول على موقع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من هنا.
2- يقوم المواطن باختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء
3- يقوم المواطن بتحديد المحافظة التابع لها المواطن.
4- كتابة رقم كود المنطقة الموجود في فاتورة الكهرباء
5- كتابة الرقم الفرعي المسجل على فاتورة الكهرباء.
6- الضغط على كلمة استعلام.
تقسيط فواتير الكهرباء:
وفرت الشركة القابضة للكهرباء ميزة تقسيط الفواتير عن طري اتباع الخطوات التالية :
1- الدخول على موقع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
2- وضع نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة.
3- كتابة البيانات.
4- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.
4- يتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى عامان.