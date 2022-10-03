انت الان تتابع خبر فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا .. دوس هنا واعرف قيمة استهلاكك وطريقة التقسيط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن توفير الكثير من التسهيلات أمام المواطنين في عملية دفع فواتير الاستهلاك، ولذلك يرغب الكثير من المواطنين التابعين لشركة توزيع جنوب الدلتا في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا.من جانبها حددت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والخطوات التي يجب على المواطن اتباعها، لمعرفة قيمة الفاتورة.

استعلام فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا