انت الان تتابع خبر بالفيديو.. سفاح دمياط ذبح شاب وقطع يد والدته المسنة.. نشر الرعب بين الأهالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر مساء السبت على كل مواقع التواصل الاجتماعي واقعة شرسة في محافظة دمياط، والسبب سفاح دمياط ذبح شاب وقطع يد والدته المسنة، وتدشين هاشتاج سفاح دمياط حتى استطاعت قوات الأمن أن تلقي القبض عليه

وبدأت القصة بمشاجرة في مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وتعدي فيها السفاح الذي يدعى “إبراهيم الخياط” على شاب ذبحه وسط الشارع، وإصابة بالكثير من الإصابات البالغة بدون رحمة، والسفاح لم تأخذه أي رأفة ورحمة بالشاب وأعتدى على والدته التي حاولت أن تدافع عنه، وتحدى المتهم جميع المتواجدين بسلاح أبيض وخلع ملابسه وروع جميع المواطنين.

وحاول جميع الأهالي التدخل ليخلصوا الشاب من أمه ومن بين يد السفاح ولكنه حاول التعدي عليهم والتهديد بالسلاح، ووجد قطع في رقبة الشاب الضحية 10 سم، وقطع أوتار اليدين ونتج عنه إلحاق شلل في الأطراف وجرح عمقه يصل لـ 40 سم في الظهر، واعتدى على والدة الشاب التي حاولت أن تدافع عن ابنتها من السفاح وقطع يده، وهذا جاء بسبب خلافات الجيرة.