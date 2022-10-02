انت الان تتابع خبر اتفرج .. حريق أكاديمية السادات بالمعادي أول يوم دراسة.. الحماية المدنية سيطرت عليه والان مع التفاصيل

تفاصيل حريق أكاديمية السادات بالمعادي أول يوم دراسةوترجع تفاصيل الحريق منذ تلقي عمليات النجدة في القاهرة بلاغ يؤكد على نشوب حريق في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية في المعادي بالقاهرة، وسريعاً ما انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية في القاهرة والدفع بـ 6 سيارات إطفاء واستطاعوا أن يسيطروا على الحريق بالكامل.

صور ومقاطع فيديو لحريق أكاديمية السادات وانتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصور والفيديوهات التي توثق لحظة نشوب الحريق، وظهر ارتفاع ألسنة اللهب من داخل واحد من المباني التي توجد في جامعة السادات، وتصاعدت جميع الأدخنة بكثافة وقوة وكونت الكثير من السحب من الدخان الأسود.

رياض - احمد صلاح - استطاعت قوات الحماية المدنية أن تسيطر على حريق أكاديمية السادات بالمعادي أول يوم دراسة وهي الخاصة بالعلوم الإدارية، وهي من الاشياء التي أثارت حالة من الذعر والقلق بين جميع الطلاب.