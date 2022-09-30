رئيس الكاف يعلن رسميا سحب تنظيم أمم أفريقيا 2025 من غينيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 سبتمبر 2022 11:31 مساءً - أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سحب تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 من دولة غينيا، بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال البطولة.

وقال موتسيبي فى مؤتمرا صحفيا عقده مساء اليوم الجمعة: "غينيا لن تنظم بطولة أمم أفريقيا 2025، لأن البنية التحتية غير مستعدة لهذا الحدث بعد".

وأضاف: "على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته السلطات فى غينيا، إلا أن الاستعدادات لا ترتقى إلى مستوى المنافسة التي تجري هناك، لذلك قررنا إعادة فتح الدعوة لتقديم الطلبات لبطولة عام 2025".

وكان الكاف واجه نفس الأزمة خلال نسخة عام 2019، واضطر لسحب التنظيم وقتها من الكاميرون وأسنده لمصر قبل أشهر قليلة من انطلاقة البطولة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كل من الجزائر، المغرب وجنوب أفريقيا أبرز المرشحين لتنظيم أمم افريقيا 2025.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن أن الرئيس باتريس موتسيبي سيزور غينيا كوناكرى اليوم، الجمعة، ويرافقه في ذلك السكرتير العام، فيرون موسينجو أومبا.

وقال بيان الكاف: "يلتقى الرئيس موتسيبي مع العقيد مامادي دومبويا، رئيس المرحلة الانتقالية لغينيا في كوناكري بعد ظهر الجمعة، وسينضم إليه الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيرون موسينجو أومبا.

وأضاف: "قبل لقاء العقيد دومبويا سيجرى الدكتور موتسيبي محادثات مع قيادة الاتحاد الغيني لكرة القدم، ووزير الشباب والرياضة ، الدكتور برنارد جومو". ومن الجدير بالذكر أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية تقام في كوت ديفوار خلال يناير عام 2024.