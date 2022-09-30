هيئة الرعاية الصحية تعلن عن وظائف خالية.. الشروط وكيفية التقديم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حاجتها لشغل وظائف "أخصائى تمريض" بمعاهد رعاية الفنية للتمريض بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، على أن يكونوا من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث، وذلك للعمل عن طريق الندب.





ويتم تلقى السير الذاتية للراغبين فى الانضمام بالوظائف، مرفق بها بيان حديث بالحالة الوظيفية موضح به الموقف من الجزاءات، ويتم تلقى السير الذاتية [email protected]، يتم كتابة كود الوظيفة بالمحافظة فى خانة الموضوع، ولن يلتفت لأى طلب غير مدون لكود الوظيفة. ومن المقرر استقبال الطلبات خلال 10 أيام من تاريخ نشر الإعلان.

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