صبرى فواز بعد حصد الاختيار جائزة أفضل محتوى درامى بالشارقة: ترك بصمة كبيرة مع الجمهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 11:33 مساءً - أعرب النجم صبري فواز عن سعادته بتكريم مسلسل "الاختيار" بجائزة أفضل محتوى إعلامي ودرامي، وأفضل عمل درامي في الوطن العربي، من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي يقدمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وقال صبرى فواز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "إن المسلسل يعد خطوة مهمة فى مشواره الفنى وترك بصمة كبيرة مع الجمهور، لأن معظمنا شاهدنا الأحداث، وفي العمل تم رصدها بطريقة أوسع". وأضاف صبرى فواز: "الجمهور كان منتظر رؤية قراءة لما جرى وما حدث، والمسلسل قدم ده بطريقة محترمة"

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.