اللجنة البارالمبية الأفريقية: جائزة الأولمبياد الخاص أقل شىء يمكن تقديمه للرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 08:28 مساءً - ترى الدكتورة حياة خطاب نائب رئيس اللجان البارالمبية الأفريقية، أن تتويج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجائزة الأولمبياد الخاص أقل شيء يمكن تقديمه لشخص يبذل قصارى جهده في خدمة هذا القطاع.

وقال خطاب في تصريحات لليوم السابع: "هذا التتويج يدعو للفخر، وهو تتويج لكل المصريين ولكل ذوى الإعاقة في مصر وليس للرئيس السيسي وحده، من حقنا أن نفتخر بهذه الحائزة الرفيعة".

وأوضحت خطاب أن ذوى الهمم حصولوا على حقوقهم في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدما تبنى قانون الإعاقة وكلف وتابع كافة مؤسسات الدولة في تنفيذه ليحصل المعاقين على حقوقهم".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم صباح اليوم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء في خدمة قطاع ذو الهمم.

وقام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.

ومن جانبه، أكد الرئيس على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التى تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.