الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لذوى الهمم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 08:28 مساءً - قال أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى إن الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وتم منحها للرئيس السيسي لما بذله من مجهود كبير ودعم لحركة الأولمبياد الخاص.

أكد الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى:" الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص تعتبر دولية ويتم منحها للملوك احتفالا بمرور 50 عام على إنشاء الأولمبياد الخاص الدولى".

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم صباح اليوم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم.

وقام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.

ومن جانبه، أكد الرئيس على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التى تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.