مساعد وزير الخارجية لشئون الأميركيتين يشارك في حفل مرور عام علي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 07:28 مساءً - شارك السفير د. حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون الأميركيتين، في حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة مرور عام علي تأسيس مكتب غرفة التجارة العربية -البرازيلية بالقاهرة. هذا، وشارك في الاحتفالية كل من مايكل جمال رئيس المكتب الإقليمي للغرفة، وأنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة، و د.خالد حنفي سكرتير عام اتحاد الغرف العربية، ود. علاء عز سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية المصرية.

كما ألقى د. حازم فهمي كلمة بتلك المناسبة أشاد فيها بما تحقق خلال الأعوام القليلة الماضية من إنشاء بنية تحتية قوية لخدمة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين من خلال دخول إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور، الذي يضم البرازيل أكبر إقتصادات أمريكا اللاتينية، إلي حيز النفاذ، وتأسيس مكتب الغرفة التجارية العربية-البرازيلية بالقاهرة ، إلي جانب تبادل عدد من الزيارات رفيعة المستوي كان آخرها زيارة نائب الرئيس البرازيلي للقاهرة.

كما أضاف السفير حازم فهمي في كلمته إلي بأن الوقت قد حان للاستفادة من تلك البنية التحتية القوية في تطوير العلاقات والارتقاء بها إلي المستوي اللائق بحجم ومكانة كل من مصر والبرازيل في محيطهم الإقليمي والدولي، كما ثمن التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع إتفاق تدشين أول خط جوي بين القاهرة وسان باولو بالبرازيل، وذلك في إطار دفع جهود تعميق التبادل التجاري والاستثماري والثقافي والسياحي بين البلدين.

وإختتم كلمته بالإشارة إلي أن رجال الأعمال والقطاع الخاص هم الأساس في الإرتقاء بتلك العلاقات وتعميق الروابط بين البلدين بما يخدم المصالح الوطنية والأمن القومي للجانبين، خاصة في ضوء التوترات الدولية الناتجة عن الصراعات الجيوستراتيجية القائمة.