انت الان تتابع خبر فيلا ديليسبس في بورسعيد.. جبنالكم أسباب الحريق بعد المعاينة وتقديم الأدلة الجنائية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سريعاً ما انتقل فريق من الأدلة الجنائية وذلك لمعاينة حريق فيلا ديليسبس في بورسعيد، وهو الذي نشب فيها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وتم عمل المعاينة الشاملة لها للكشف عن الأسباب ورائها.

وانتقل فريق الأدلة الجنائية بعدما استطاعت قوات الحماية المدنية في بورسعيد برئاسة العميد هاني المهدي وهو قائد واطفاء بورسعيد، من السيطرة على الحريق الذي حدث في الطابق الأعلى في الفيلا وانتشر في حجرتين من الفيلا، ويتم الكشف عن الأسباب قريباً مع تقديم الأدلة الجنائية.

وحصل اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، على بلاغ بنشوب حريق في فيلا ديليسبس الأثرية وهو بنطاق حي الشرق في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتوجهت سريعاً سيارات الإطفاء، وتم تعيين فريق من البحث الجنائي لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.