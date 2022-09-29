بحث سُبل التعاون بين "حياة كريمة" و"المجلس الأعلى للجامعات" لتعزيز مشاركة طلاب الجامعات في المشروعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 05:27 مساءً -

استمرارًا لتوحيد الجهود في تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف الى دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية و إتاحة الفرص لكافة طوائف المجتمع للمشاركة في هذا المشروع القومي.

اجتمع المجلس الأعلى للجامعات متمثل في الأستاذ الدكتور/ أيمن عاشور - رئيس المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد لوطيف - أمين المجلس الأعلى للجامعات وكافة رؤساء الجامعات الحكومية مع وفد من مؤسسة "حياة كريمة" يضم الأستاذة/ أية عمر - رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الدكتورة/ ندى الدمياطي - رئيس القطاع الطبي، الأستاذ/ محمد طاهر - رئيس القطاع الميداني التنفيذي والأستاذة/ ندى خضر - رئيس قطاع التعليم والثقافة والتوعية.

وفي إطار مناقشة هذا البروتوكول قدمت رئيس مجلس الأمناء عرض تقديمي شمل مشاركة الشباب بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات المطلوب تنفيذها ومتابعتها بالتنسيق مع الجامعات، كما استعرضت الدكتورة/ ندى الدمياطي المشاركة الطلابية في العمل التطوعي في "حياة كريمة" ودمجهم في تنفيذ المشروعات وذلك بمشاركة الأكاديمية الوطنية للتدريب، كذلك تقدم الأستاذ/ محمد طاهر بشرح أهمية تنسيق زيارات اليوم الواحد لطلاب الجامعات لتوظيف دراساتهم ومقترحاتهم في مشروعات "حياة كريمة" بشكل عملي وقابل للتطبيق على أرض الواقع.

كما أشار عدد من رؤساء الجامعات إلى المجهودات المبذولة من قبل بعض الكليات في جامعاتهم في تنفيذ والإشراف على بعض المشروعات التي يتم تنفيذها في "حياة كريمة".

يأتي ذلك التعاون بشأن تعزيز المشاركة الطلابية في التنمية المجتمعية والمساهمة في بناء الانسان والمجتمع، ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل التوعية والتعريف بالمشروع القومي حياة كريمة في كافة الجامعات والمعاهد والأكاديميات بالجمهورية

لاقت مناقشة جوانب البروتوكول ترحيبا من كل الأطراف بتوفير سبل الدعم والتعاون لتحقيق الهدف من التعاون المشترك، الجدير بالذكر ان هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعد بها مؤسسة حياة كريمة مع شركاء النجاح من كافة جهات ومؤسسات الدولة.