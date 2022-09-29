انت الان تتابع خبر عاجل.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم جاب الناهية للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بالكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، وهي من أبرز الأشياء التي يبحث عنها جميع الطلاب وأولياء أمورهم في الوقت الحالي.

امتحانات الثانوية العامة بدون أخطاء

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بالتأكيد على أن انخفاض درجات طلاب الثانوية العامة في أي سنة يعتبر مؤشر لـ 3 أشياء، إما أنه يوجد مشكلة في الامتحان نفسه أو أن المدرس لم يشرح بالشكل المميز أو أن الطالب لم يذاكر بالشكل المطلوب منه.

واكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تكون بدون أخطاء، ويطبق فيها ما يلي:

تحضير دليل متكامل للشرح الكامل لجميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.

والعمل على تدريب المعلمين على امتحانات الثانوية العامة الجديدة.

سوف يتم الاستعانة ببعض الأسئلة المقالية القصيرة ونسبتها 15% من الامتحان والباقي يتم الاختيار من متعدد.

ويتم الإعلان عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد.

العمل في نظام الأوبن بوك في امتحانات الثانوية 2023 ما زال مستمر.

توفير 2 نموذج لامتحانين استرشاديين قبل الامتحان الأساسي.

ودراسة إمكانية إعادة السنة لتحسين مستوى الطالب أو مجموعة في كل المواد إذا كان لديه رعلى في هذا.

الثانوية العامة الامتحانات إما بالبابل شيت أو التابلت وسوف يكون فقط لعقد امتحانات قصيرة خلال العام الدراسي الجديد لتدريب الطلاب.