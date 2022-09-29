انت الان تتابع خبر معهد العبور العالي نظم ومعلومات 2022.. دوس هنا واعرف نتيجة التنسيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور بيان توضيحاً هاماً خلال الساعات الماضية بشأن تنسيق معهد العبور العالي نظم ومعلومات 2022.وحددت وزارة التعليم العالي كافة التفاصيل المتعلقة بعملية الالتحاق بمعهد العبور العالي نظم ومعلومات 2022 والحدود الدنيا للتنسيق للقبول به.

يبدأ التنسيق للمعهد بداية من يوم السبت المقبل الموافق الأول من شهر أكتوبر 2022.

تنسيق معهد العبور العالي نظم ومعلومات 2022:

المعهد متاح لطلاب الشعبة العميلة والأدبية من الثانوية العامة، حيث أن تنسيقه كما يلي :

الشعبة العلمية

1- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات، 289 درجة.

2- معهد ع.هندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي، 264 درجة.

3 – معهد العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية، 214 درجة.

4- معهد العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة، 212 درجة.

الشعبة الأدبية

1-معهد العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية، 214 درجة.

2- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة، 212 درجة.

كيفية الحصول على نتيجة تنسيق معهد العبور:

1-الدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الضغط هنا

2- كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

3- الضغط على أيقونة “الحصول على النتيجة”