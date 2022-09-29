انت الان تتابع خبر موعد انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد الجوية زفت بشرى سارة وقطعت الشك باليقين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة موعد انتهاء الموجة الحارة وهذا ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، وهي من الأمور الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين بشكل دائم، وذلك بسبب دخولنا فصل الخريف.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأجواء ستظل شديدة الحرارة في جميع المحافظات إلى منتصف الأسبوع المقبل، ويبدأ الاعتدال وانكسار الموجة الحارة بشكل تدريجي من يوم الأحد القادم وهي من الأشياء التي بشرت بها كل المواطنين

حالة الطقس بكل المحافظات

وجاء في بيان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس أنه سوف يظل شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب البلاد وسيناء، وهو حار رطب على كل السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأيضاً مائل للحرارة رطب على جنوب الصعيد وسيناء، والطقس معتدل الحرارة طوال ساعات الليل.