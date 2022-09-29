انت الان تتابع خبر موعد الاختبار التحريري لمسابقة وظائف التفتيش والرقابة.. الأوقاف كشفتها للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الأوقاف بالإعلان من خلال موقعها الرسمي عن موعد الاختبار التحريري لمسابقة وظائف التفتيش والرقابة، وهي في التخصصات الآتية “مالي وإداري وأوقاف ومحاسبة وسكرتارية”، وتكون لكل من يريدون التقديم فيها.

الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريري لمسابقة وظائف التفتيش والرقابة

ويتم التقديم في الاختبار التحريري لمسابقة وظائف التفتيش والرقابة يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 في مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة الـ 9:30 صباحاً، وأكدت على أهمية اصطحاب بطاقة الرقم القومي أن تكون سارية، وهذا يكون مع تقديم إفادة رسمية من المديريات بأن شروط المسابقة تنطبق على الفرد الذي يتقدم لها، وتعد من المسابقات الهامة التي تقدمها الوزارة في الوقت الحالي لكلاً من يريدون التقديم فيها.