قرار عاجل من التعليم العالى بشأن طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذلك فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية. وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان لها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، منذ قليل، إن مكتب التنسيق يتيح الفرصة لطلاب الشهادات المعادلة المُستنفذين للرغبات، للتقديم مرة أخرى من خلال موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg وكشفت وزارة التعليم العالى عن أن مكتب التنسيق سيتيح أيضا، الفرصة لطلاب الشهادات الفنية المُستنفذين للرغبات للتقديم على موقع التنسيق الإلكترونى، متابعة: "علمًا بأن هذه الفرصة لتقليل الاغتراب والتقديم لمُستنفذى الرغبات، مستمرة حتى السابعة من مساء الجمعة الموافق 30 سبتمبر الجارى".

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