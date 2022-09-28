وزير الخارجية يبحث مع وزيرة البيئة التنسيق ومتابعة الإعداد لمؤتمر cop27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 11:31 مساءً - استقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الأربعاء، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح صحفى إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية للوقوف على كافة مستجدات عملية التحضير والإعداد الجارية لعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، والذي تعول عليه جميع الدول والأطراف الدولية المعنية لتعزيز أجندة وأهداف العمل المناخي الدولي والدفع بها قدماً على كافة الأصعدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على حرص الدولة المصرية على نجاح المؤتمر الذي يعد أحد أهم الفعاليات في أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف، وتحقيقه أهدافه بنجاح لمصلحة جميع الدول والأطراف المشاركة. كما ناقش الوزيران الإعداد للمشاركة في الاجتماع التمهيدي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ يومي 3 و 4 أكتوبر القادم بكينشاسا.