برامج حماية اجتماعية بـ2 تريليون جنيه فى 8 سنوات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نجحت الدولة المصرية فى تحقيق الاندماج المجتمعى، من خلال العمل على تقليص الفجوات المجتمعية والجيلية دون الإخلال بتكافؤ الفرص، وذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية.





ومن أبرز هذه البرامج دعم نقدى من «تكافل وكرامة» بـ121 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية الذى بلغ 559 مليار جنيه يستفيد منه 64 مليون مواطن. ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز برامج الحماية الاجتماعية: نجحت الدولة خلال السنوات السابقة فى توفير 1.2 مليار جنيه لتجهيز وحدات سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية قومية للتغذية المدرسية لـ13 مليون طفل.

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