مكتب التنسيق للجامعات يعقب على خطأ نتائج بعض طلاب الشهادة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضح مكتب التنسيق أنه قد حدث خطأ فى عرض البيانات الخاصة، بهؤلاء الطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى، وتم إصلاح هذا الخطأ فور اكتشافه.
وقد تم إرسال رسالة نصية للطلاب، لإعادة طباعة الإخطار المبدئى للترشيح.
وفيما يتصل بشكوى الطلاب وأولياء الأمور الخاصة، بسحب ملفاتهم من الجامعات الأهلية والخاصة، ورفض بعض الجامعات إعادة ملفاتهم مرة أخرى، فقد تم التوجيه بحق هؤلاء الطلاب فى إعادة ملفاتهم إلى ذات الجامعات الخاصة والأهلية، وترشيحهم على ذات الكليات التى كانوا مرشحين لها.
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