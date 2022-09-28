انت الان تتابع خبر حقيقة تغير أسعار السلع التموينية في شهر أكتوبر 2022.. مصدر رسمي طمن المواطنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر سؤال مستمر بين جميع أصحاب البطاقات الذين يستحقون الدعم التمويني عن حقيقة تغير أسعار السلع التموينية في شهر أكتوبر 2022، وهي من المقرر البدء في صرفها بدءاً من يوم السبت القادم 1 في الشهر، وبشكل خاص بعد تحريك أسعار السلع الأساسية داخل السوق المحلي في الفترة الماضية.

مصدر يكشف حقيقة تغير أسعار السلع التموينية في شهر أكتوبر 2022