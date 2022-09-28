انت الان تتابع خبر الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة.. الطريقة والخطوات عشان تعرفها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر مخالفات المرور من أكثر الأشياء التي تشغل بال جميع المواطنين حيث أنهم يريدون معرفة مبلغ مخالفاتهم عند القيادة، وتختلف المخالفات ما بين البسيطة والمعقدة، ويتم الإستعلام عنها من خلال رقم اللوحة، وهذا بدون الحاجة لتقيد بالذهاب لوحدات المرور والوقوف لفترة طويلة.
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة
ويستطيع كل مواطن الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، وهو الذي يستطيع الوصول إليه عن طريق النقر على هذا الرابط، ويتم التعرف والاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة.
خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022
- الدخول على موقع النيابة العامة الخاصة بخدمات المرور، لأنه يسهل الاستعلام عنها.
- وبعد أن يتم الدخول يظهر أمامه الكثير من الخدمات المرورية التي تقدم للزائر، ويتم الاستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات أو المخالفات والتصالح وتقديم تظلمات.
- وبعد هذا لابد أن يتم النقر على أيقونة الاستعلامات.
- وبعد هذا تظهر صفحة جديدة واختيار من بين مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة.
- وبعد ذلك يمكنك اختيار أيقونة مخالفات رخص المركبات والنقر عليها.
- وبعد أن يتم اتباع هذه الخطوة سوف تظهر صفحة جديدة ويتم الاختيار ما بين اللوحة وأرقام وحروف أو أرقام فقط.
- كتابة كل البيانات الخاصة بالرخصة.
- تظهر أيقونة المخالفات، وتظهر قيمة المخالفات المرورية التي توجد على الرخصة.