تطوير 4 مناطق عشوائية فى القاهرة والجيزة بتمويل 268 مليون جنيه

وأضافت أنه جرى تنفيذ 35 مشروعا (15 مشروعا بمحافظة القاهرة، و20 مشروعا بمحافظة الجيزة) بالمناطق الأربعة المستهدفة، بلغت تكلفتها نحو 268 مليون جنيه مصرى، جرى تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده جهاز تنمية المشروعات لاستعراض نتائج الأعمال وإنجازات برنامج الارتقاء الحضرى، بالمناطق غير المخططة (العشوائية) فى محافظتى القاهرة والجيزة والذى ينفذه جهاز تنمية المشروعات، بالتعاون مع محافظتى القاهرة والجيزة وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبى (EU).
وأشارت إلى أن المشروعات المنفذة ساهمت فى حل العديد من المشكلات التى يواجهها سكان هذه المناطق ومساعدتهم على الاستقرار بها، والاستمرار فى مختلف أنشطتهم والتجارية والخدمية والتوسع فيها.
ونوهت بأنه جرى من خلالها توفير مياه شرب نظيفة وتطوير الأسواق ومواقف الميكروباص وعدد من الأنفاق وكبارى المشاة، والمدارس والوحدات الصحية، علاوة على توفير الخدمات الرياضية للشباب من خلال الملاعب والمناطق الخضراء والساحات المفتوحة، الأمر الذى يسهم فى توفير مستوى معيشى افضل لما يزيد على مليون مواطن فى هذه المناطق.
ولفتت جامع إلى اهتمام الجهاز بالمساهمة فى مبادرات الدولة الهادفة إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، وضخ المزيد من التمويلات فى مختلف الأنشطة التنموية للارتقاء بتلك المناطق، بهدف تهيئة مناخ ملائم لتعزيز وتوفير فرص عمل جديدة وملائمة لأبنائها، فضلا عن تهيئتها حضاريا من خلال تحسين وتطوير البنية الأساسية للخدمات العامة كالأسواق الشعبية أو المدارس.
وجددت الإشارة إلى استمرار التعاون مع مختلف الجهات المانحة والدولية من خلال جهود وزارة التعاون الدولى، لتوفير المنح اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية الهامة، والعمل على توفير حياة أفضل للمواطنين فى هذه المناطق بالتنسيق مع المحافظات المعنية.
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