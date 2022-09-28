نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر .. دوس هنا واعرف مصيرك دلوقتي

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رياض - احمد صلاح - يسعي الكثير من الطلاب الذي التحقوا بجامعة الأهر بداية من العام الدارسي الجديد 2023، في معرفة مصير التقديم في المدينة الجامعية الخاصة بالجامعة، لذا تزايدت حركات البحث خلال الدقائق الماضية حول “نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر”من جانبه أوضح المركز الإعلامي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن سوف يتم الإعلان عن نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر، خلال الساعات القليلة القامة.

رابط نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر: