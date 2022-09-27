الخشت يشدد على الانتهاء من إعلان الجداول وبدء الدراسة من اليوم الأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والمعاهد بضرورة التأكد من الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية، وبدء المحاضرات من أول يوم دراسي، مع ضرورة تواجد العمداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من يوم السبت 1 أكتوبر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على عمداء الكليات والمعاهد، وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية للطلاب، والمراجعة النهائية لكافة المنشآت التابعة للتأكد من جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، ورفع أية مخلفات، واتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بانتظام .

جدير بالذكر أن الخريطة الزمنية التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، تبدأ فيها الدراسة بالفصل الدراسى الأول السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة لمدة 14 أسبوعًا تنتهى 5 يناير 2023، وتجرى بعدها امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير وحتى 26 يناير 2023 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتكون إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير وحتى الخميس 9 فبراير 2023، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى في 11 فبراير 2023 لمدة 16 أسبوعًا تنتهى يوم الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2023.