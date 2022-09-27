أسبوع تعريفى لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة المنصورة الأهلية

جدة - نرمين السيد - تفقد القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمود المليجى، اليوم الإثنين، اللمسات النهائية لبدء العام الدراسى وخاصة الترتيبات النهائية للأسبوع التعريفى واستقبال الطلاب بعد انتهاء عمليات تجهيز وفرش جامعة المنصورة الأهلية استعدادا لبدء الدراسة فى الأول من أكتوبر المقبل.





وقال المتحدث الرسمى باسم رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمود أبوالمجد -فى تصريح صحفى- إن ترتيبات استقبال الطلاب بمبانى وحرم جامعة المنصورة الأهلية بعامهم الدراسى الأول بمقر جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة تم الانتهاء منها، كما تم الانتهاء من كافة الترتيبات لعقد اللقاء التعريفى للطلاب مع بداية العام الدراسى الأول لهم.

وأضاف أنه تم إعداد معرض استقبال للطلاب يحتوى على كافة الاحتياجات والأدوات الطلابية العلمية واللازمة للعملية التعليمية الخاصة بكافة التخصصات داخل جامعة المنصورة الأهلية بناء على توجيهات رئيس للجامعة بضرورة التأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات لكافة التخصصات، للتأكيد على بدء الدراسة فى أول يوم من العام الدراسى بالكامل فى مبانى الجامعة الجديدة على الطريق الدولى الساحلى.

وأوضح أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالعيادة الطبية للطلاب وتجهيز كافتيريا الجامعة والتجهيزات الخاصة لفرش المدرجات والمكاتب الإدارية وتجهيز مبانى والمعامل ومعامل الورش بالجامعة وفق معايير الجودة والسلامة والصحة العامة والمهنية.

وأكد أن تجهيز كافة مرافق ومبانى الجامعة تم وفقًا لأحدث المواصفات الفنية طبقًا لمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اتسمت التجهيزات بمراعاة المقاييس الدولية للإتاحة للتيسير على ذوى الإعاقة، وتوفير كافة وسائل وتجهيزات التعليم والتعلم المتطورة لضمان جودة العملية التعليمية، والعمل على صناعة بيئة تعليمية وتكنولوجية واجتماعية معاصرة، ولذا فقد تم تفقد منظومة الإسكان والنقل والأمن والنظافة والتأكد من جاهزيتها الكاملة للعمل من اول يوم مع بداية العام الدراسى الجديد بداية الأسبوع المقبل.