جدة - نرمين السيد - يرأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غدا الإثنين، الساعة الواحدة ظهرًا احتفالية برنامج "بنت الملك" بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





يعد برنامج "بنت الملك" أحد برامج الخدمة الخاصة بسكرتارية قداسة البابا تواضروس الثانى لخدمة الرعاية الاجتماعية، والتى تخدم الفتيات فى الكنيسة القبطية فى عدة مجالات منها التعليم والزواج. فعملًا بمبدأ "لا تحرم فتاة من زواج" ومشاركة من الكنيسة ومحبى الخير فى مساعدة أى فتاة فى نفقات الزواج بإصدار دفاتر توفير للبنات للمساعدة فى مصروفات الزواج، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة "أسقفية الخدمات" ووزارة التضامن الاجتماعى "بنك ناصر الاجتماعى" فى مايو 2020. ويشهد البابا تطور عمل البرنامج وثمار الخدمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا البابا تواضروس يحتفل ببرنامج بنت الملك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.