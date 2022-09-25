متحدث الصحة: 15 مبادرة رئاسية قدمت خدماتها لـــ100 مليون مواطن بالمجان



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 06:43 مساءً - وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تلك المبادرات ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بالمجان، وتحسين جودة حياتهم الصحية، من خلال الكشف المبكر عن مختلف الأمراض وتقديم العلاج بالمجان.

وتابع: كل جنيه يصرف فى مجال الصحة يوفر 24 جنيها تقريبا على الدولة، موضحا أن الوقاية والاكتشاف المبكر أحد أدوار وزارة الصحة، وهناك أكثر من 700 مستشفى تابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية قدمت الخدمات الطبية لأكثر من 100 مليون مواطن، من جميع الفئات العمرية للجنسين بدءًا من مرحلة ما قبل الميلاد وحتى كبار السن، حيث شملت تلك المبادرات (القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، الكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس، دعم صحة المرأة، متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، إنهاء قوائم الانتظار) بالإضافة إلى مبادرة "حياة كريمة.