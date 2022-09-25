«المهارات الحياتية وريادة الأعمال» فى ورشة عمل بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - نظمت جمعية تنمية المجتمع بالجورة، اليوم السبت، ورشة عمل عن "المهارات الحياتية وريادة الأعمال"، ضمن أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء الذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.





وأكد مدير المشروعات بالجمعية الدكتور خالد زايد حضور 30 مشاركة من مدينة العريش لورشة العمل، مشيرا إلى أهمية تنمية المهارات الريادية للأسر المنتجة، مشيدا بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة. وأوضح أن هذه الأنشطة تأتى ضمن مكون التمكين الاقتصادى للمرأة داخل الجمعية، الذى يسعى للمساهمة فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ويعمل بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

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