نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [الكراسة] شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعى والأوراق 2022 mhuc.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعى 2022، حيث زاد البحث بشكل مكثف بين المواطنين من أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط عن الإعلان الجديد الخاص بشقق الإسكان الإجتماعي التي تقدمها الدولة للمستفيدين بأسعار ممتازة وبتقسيط يصل إلى 30 سنة حيق تقدمها وزارة الإسكان المصرية، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال أهم الشروط المطلوبة لعمل حجز الشقق وشراء كراسة التقديم الخاصة بعمل الحجز خلال أيام، فتابعوا معنا لتتعرفوا على التفاصيل الجديدة والمهمة بخصوص هذا الموضوع في موقع ثقفني، وهذا بدون أن نطول عليكم.

شقق الاسكان الاجتماعي

وينتظر مئات الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية كل عام الإعلان الخاص بشقق محدودي ومتوسطي الدخل، والتي يتم الإعلان عنها من وزارة الاسكان بأسعار مخفضة مقارنة بالوحدات السكنية الأخرى الموجودة في مصر، وهذا تحت إطار مبادرة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي “سكن لكل المصريين”.

وهذا ما يتم تحت رعاية صندوق الإسكاني الاجتماعي ودعم التمويل العقارى في مصر، حيث يصل مبلغ الدعم المقدم للفئات محدودة الدخل في أسعار الشقق إلى 60 ألف جنيه، وهذا غير ميزة التقسسيط لشقق سكنية على مدة تصل إلى 30 سنة بفائدة 3 بالمئة متناقصة، وهذا بالمقاييس التي نعرفها ومقارنة بالشقق التي يمكن ان تقسطها خارج المبادرة فانت ستحصل على شقة ببلاش على حد التعبير، فتابعوا لمعرفة تفاصيل الأسعار.

أسعار وزارة الاسكان المصرية الدفعة الجديدة

وقد تم عمل الاعلان السادس عشر 16 المرحلة الثالثة من مباردة سكن لكل المصريين، وهذا في عدة محافظات ومقسمة إلى جزئين شقق متاحة للاستلام الفوري وشقق للاستلام بعد 18 شهر أو سنة ونص، والسعر يختلف حسب المنطقة، وتأتي الشقق في 4 فئات سعرية تبدأ من 194 ألف جنيه مصري إلى 310 ألف جنيه وهذا حسب التفاصيل الموالية:

شقق سكن لكل المصريين بسعر 194

وتأتي الشقق بأول فئة سعرية وهي 194 بمساحة 90 متر لمحدودي الدخل، وهذا في المحافظات والمناطق التالية في مصر:

الفيوم: شدمزه، الفيوم الجديدة، دمشقين، طامية، هواره.

بني سويف: الوسطى، قرية سدس.

المنيا: المطاهرة، المنيا الجديدة، سمالوط.

أسيوط: المركز، أبوتيح، منقباد، أبنوب، الغنايم، البدارى، الفتح، منفلوط، ساحل سليم، ديروط.

سوهاج: أخميم الجديدة، ساقتلة، جهينة، الكوثر.

قنا: خزام، حجازة، العقب، العنيقات، قوص، بلاد المال، القارة، أبوشوشة، ابوتشت، الحلفايا بنجح حمادي.

محافظة الأقصر: إسنا الدير، المدامود، الضبعية، القرنة القديمة، الطود، أمرنت الريانية، أرمنت أبوقليعي، إسنا الشغب، إسنا.

أسوان: كوم أمبر، أدفو.

فئة الشقق بسعر 207 ألف جنيه

وندخل إلى الفئة الثانية من شقق محدودي الدخل في التقديم على شقق الاسكان الاجتماعى، وهي الفئة الثانية، وعليها جدية حجز 15 ألف جنيه، ومتاحة للتسليم الفوري للحصول عليه على وحدات الاسكان للمواطنين، وهي في المناطق التالية:

الأسكندرية: ربج العرب.

الاسماعيلية: أبو خليفة القنطرة غرب، التل الكبير العهدة، القنطرة شرق.

القليوبية: الخانكة.

السويس: حي عتاقة.

الشرقية: صان الحجر، القرين.

المنوفية: مركز السادات، منوف بهواش، الصوامع، بديل الدير، الأخماس، الخطاطبة.

الدقهلية: المنزلة.

دمياط: عزبة البرج.

الغربية: سمنود، المحلة الكبرى.

كفر الشيخ: بيلا، مطبوس، الرياض، فوة.

البحيرة: وادي النطرون.

مطروح: سيوة، العلمين، الحام.

شمال سيناء: العريش.

وحدات سعر 310 ألف جنيه تسليم فوري

ونستكمل معكم الشقق ذات سعر ال310 ألف، وهي متاحة للتسليم الفوري في محافظتين:

غرب قنا.

بني سويف: بنى سليمان.

شقق التسليم بعد 18 شهر

وندخل معكم في الفئة الأخرى، وهي الفئة التي يتاح فيها استلام الوحدة السكنية في الاسكان الاجتماعي بعد الحجز والقبول بسنة ونص أو 18 شهرا، ويتم دفع الاقساط فيها بشكل ربع سنوي كل 3 شهور بمبلغ 2000 جنيها مصريا، وجدية الحجز فيها 15 ألف جنيه، وهي كما يلي:

الجيزة: العياط، جرزا القطوري.

شقق الاستلام بعد سنة ونصف سعر 310

وبالنسبة إلى الشقق التي عليها بحث كبير في هذه الفئة، وخاصة انها من ضمنها شقق الجيزة في حي السادس من اكتوبر والذي يعتبر من اكثر الاماكن شهرة ورقيا في مصر، وسعر جدية الحجز التي يتم تقديمها في البريد مشروع سكن لكل المصرييين 22 الف جنيهاً، وقسط ربع سنوي 4 آلاف جنيه، وهي:

الجيزة: أكتوبر الجديدة.

البحيرة: دمنهور.

شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

وبالطبع يتم الإعلان عن عدة شروط عامة بالنسبة لهذه الشقق، وهذه الشروط كما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل العمر عن 21 عاما، ولا يزيد عن 50 سنة.

في حالة اذا تقدم الزوج فلا يحق للزوجة أن تتقدم على وحدة سكنية أخرى، أي لكل أسرة وحدة سكنية.

عدم التصرف في الشقق بالتأجير أو اعادة البيع في فترة القسط بالطبع.

في حالة الاستلام، يجب عدم ترك الشقة بدون سكن والاستفادة منها.

تقديم كافة الشروط ومفردات الدخل، وهي تختلف من شخص إلى آخر حسب طبيعة الوظيفة، وتجدها في كراسة الشروط التي ستصبح متاحة من 2 أكتوبر إلى 27 أكتوبر 2022 للعامة في مكاتب البريد.

اذا كنت متقدم على محدودي الدخل، فيجب ألا يتجاوز الدخل الخاص بك 8 آلاف جنيها للأسرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وهناك بالطبع عدة أوراق سيتم طلبها منك في عملية التسجيل، ويمكنكم الاطلاع على مشرواعا الإسكان عبر موقع وزارة الإسكان الإلكتروني mhuc.gov.eg، والأوراق والمستندات كما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة بطاقة الزوجة في حالة المتزوج.

مفردات دخل آخر 3 شهور.

إيصال مرافق (كهرباء، ماء) ويجب ألا يكون باسمك ولكن يكون باسم الوالد.

صورة عقد الايجار.

في حالة عمل الزوجة، يجب تقديم إقرار بعدم العمل لها، وكذلك قسيمة الزواج كمبيوتر.

اذا كانت الزوجة هي المتقدمة يجب أن تكون عاملة.

إيصال جدية الحجز، الذي يتم دفعة في مكتب البريد.

شراء كراسة الشروط من مكتب البريد وتقديم الايصال الخاص به.

نموذج استمارة كراسة الشروط.

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