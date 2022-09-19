انت الان تتابع خبر نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف عليها دلوقتي برقم الجلوس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يغلق بعد ساعات قليلة تقليل الاغتراب ويكون بالتحديد اليوم الاثنين الساعة 7 مساءاً، وينتظر كل الطلاب نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة، والمتخلفين عن كلاً من المرحلتين الأولى والثانية.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة