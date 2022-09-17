أهم الأخبار المتوقعة اليوم السبت 17 سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه السابع، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر ومن المقرر أن يعقد المجلس لقاء تعارفيا مع المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى، والاستماع لوجهات نظرهم، وكذلك وضع مهام مقررى اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات فى جلسات اللجان الفرعية التى سيضعها المجلس.

القاهرة

تنطلق فعاليات الاحتفالية، التى تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، بمناسبة اليوم العالمى لسلامة المرضى، وذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، واتحاد المستشفيات العربية، ونخبة من قيادات المنظومة الصحية.

تونس

يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، نظيره الترجى التونسى فى أول أيام البطولة العربية للأندية أبطال الدورى والكأس الـ37 التى تستضيفها تونس فى الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر الجارى.

القاهرة

تنظم وزارة الشباب والرياضة، يوم رياضى، للطلبة المشاركين فى "مبادرة بُناة مصر الرقمية Digital Egypt Builders Initiative DEBI، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارتى الشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

القاهرة

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، الدورة 15 لمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، والذى يترأسه الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، وذلك فى الثامنة والنصف على مسرح السور الشمالى بجوار بوابة النصر.

القاهرة

تبدأ وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، فى إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمى القطار الكهربائى الخفيف LRT عدلى منصور/ العاصمة الإدارية وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

القاهرة

ينظم المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب ندوة علمية مجانية، عبر تقنية "zoom"، بمناسبة اليوم العالمى لسلامة المرضى تحت عنوان: "التحدى العالمى لسلامة المرضى: دواء بلا ضرر"، بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية ومن الرابطة العربية لسلامة المرضى، وأعضاء من الجمعية المصرية لمكافحة العدوى.

القاهرة

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، مؤتمرا صحفيا حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، الذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور وزراء التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين، بمقر المجلس بماسبيرو.