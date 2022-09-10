وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندى العلاقات الثنائية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - تلقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير خارجية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، حيث تناول الاتصال عدداً من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.





جاء ذلك فى تصريح على لسان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، الذى أوضح أن الوزيرين بحثا سُبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والهند، وتم الاتفاق على تعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، بما فى ذلك ترتيب لقاءات ثنائية بين الوزيرين يتم الاتفاق على تحديد توقيتاتها خلال الأسابيع القادمة. وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكرى حرص على الإعراب عن تطلع مصر لمشاركة الهند فى مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ بشرم الشيخ على أعلى مستوى ممكن، تأكيداً على الدور الهام الذى تضطلع به الهند فى مجال تغير المناخ.

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