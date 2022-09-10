سفير مصر فى نواكشوط يلتقى رئيس المحكمة العليا

جدة - نرمين السيد - التقى خالد يوسف، سفير مصر فى نواكشوط، الشيخ أحمد ولد سيدى أحمد رئيس المحكمة العليا فى موريتانيا، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية الذى ستستضيفه مصر خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2022.





وبحث الجانبان التعاون فى المجال القضائى بين المحكمة والجهات المصرية النظيرة، كما قدم السفير المصرى التهنئة لرئيس المحكمة العليا على توليه مهام منصبه، كما أعرب رئيس المحكمة العليا عن سعادته للمشاركة للمرة الأولى فى اجتماع القاهرة السادس. فى ذات السياق، التقى السفير المصرى جالو ممادو باتيا، رئيس المجلس الدستورى الموريتانى، وأعرب رئيس المجلس الدستورى عن تطلعه للمشاركة للمرة الثالثة فى هذا المحفل الإفريقى الهام، مؤكداً أهميته فى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة فى المجال القضائى والدستورى، ومبديا التقدير لدور مصر التاريخى فى دعم موريتانيا على جميع الأصعدة. جدير بالذكر أن اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية أحد أهم فعاليات التعاون القضائى على المستوى القارى التى تستضيفها مصر.

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