انت الان تتابع خبر تنسيق كلية الطب جامعة الفيوم.. مستعدة لاستقبال الطلاب الجدد بكل برامجها الدراسية والان مع التفاصيل

تنسيق كلية الطب جامعة الفيوم 2022/2023

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالكشف الحد الأدنى الخاص بـ تنسيق كلية الطب جامعة الفيوم للعام الدراسي 2022/2023، وهو الخاص بالمرحلة الأولى للقبول فيها لأنها واحدة من أهم كليات القمة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول في كلية طب الفيوم هو 377.0 درجة، وأكد عميد كلية طب الفيوم الدكتور عاصم العيسوي إن الكلية كثفت جهودها استعداداً إلى العام الدراسي الجديد، وهو الذي يشهد آخر دفعة في النظام القديم وهو دراسة 6 سنوات وسنة امتياز.

برامج كلية الطب جامعة الفيوم

وقال العيسوي إن الكلية نجحت في عقد أكثر من 605 من الاختبارات إلكترونياً، وهذا طبقاً إلى توجيهات وزارة التعليم العالي بما يعمل على زيادة شفافية تقييم الطلاب، والتأكيد على أن الاختبارات عقدت داخل مركز فيه حوالي 624 جهاز حاسب يساعد في تقليل نفقات تصوير ورق الأسئلة، ويوجد ف بالكلية برنامج واحد هو طب للبكالوريوس، ولمرحلة الدراسات العليا فيها 72 برنامج مختلف التخصصات العلمية الطبية سواء للحصول على ماجستير أو دكتوراه.