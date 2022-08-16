حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 17-8-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 07:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 17-8-2022
مهنياً: لا تتردّد في أخذ المبادرة ولا تتوقّف طويلاً عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيراً
عاطفياً: تصمد في وجه الأيام التي ستتآمر معك وستحالفك، وتكون عواطفك جيّاشة وسحرك طاغٍياً بدون أدنى شك
صحياً: تحاول الترفيه عن نفسك بالقيام بأي نشاط يلهيك عن التفكير في مشاغل العمل وهموم الحياة
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 17-8-2022
مهنياً: يسهل أمامك هذا اليوم الاتصالات ويجعلك أكثر تناغماً مع المحيط، ولا تخجل من طلب المساعدة من الزملاء في حال شعورك بكثرة الضغوط عليك
عاطفياً: تتقرب من الحبيب أكثر وتكتشف الكثير من الأمور المشتركة التي تجمعك به
صحياً: ليس الوقت مناسباً لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 17-8-2022
مهنياً: بعض التشنّج في علاقاتك واتصالاتك المهنية قد يغيب ابتداء من اليوم، أنت محاور لبق يحتاج القيمون على العمل إلى حضورك
عاطفياً: لا تغر من نجاح الحبيب وتألقه في مجال عمله، بل شجعه على المزيد فهو نصفك الآخر
صحياً: إذا أردت التخلص من بعض مشكلاتك الصحية فكر ملياً في الحلول المفيدة المطروحة أمامك
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 17-8-2022
مهنياً: يركّز هذا اليوم الضوء على قضايا مادية ومالية تستحوذ على كامل اهتماماتك في العمل وتتوصل إلى نتائج جيدة لها
عاطفياً: تختلط الشؤون العاطفية بالمصالح المادية، وقد تعالج قضية قسمة ممتلكات أو مستحقات اذا كنت تبحث في طلاق أو انفصال
صحياً: أدرس مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من السمنة، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 17-8-2022
مهنياً: تاثيرات المثلث الفلكي الناري تحمل اليك دورة جيدة من الاتصالات والنجاح الاجتماعي والمهني تستمر حتى آخر الشهر تقريباً
عاطفياً: لا تستشر الآخرين بما يتعلق بقراراتك العاطفية، وحاول أن تتصرف من تلقاء نفسك
صحياً: استفد من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية مع العائلة
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 17-8-2022
مهنياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتاً
عاطفياً: الحكم على الشريك قد يكون خاطئاً أحياناً، خذ العبرة من التجارب السابقة واتعظ
صحياً: تلمس نتائج المشي اليومي: صحة، عافية، نشاط، ارتياح نفسي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 17-8-2022
مهنياً: يبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة شخص لم تتوقع يوماً أن يحمل إليك ما يزرع الأمل في نفسك
عاطفياً: عامل الثقة بينك وبين الشريك تعجز عن زعزعته كل المحاولات المغرضة، الشكوك حاضرة دائماً لكنك أقوى منها
صحياً: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 17-8-2022
مهنياً: تسهل الاتصالات قليلاً، ما يعني فترة دقيقة ملؤها النجاح والتقدم والإنجاز والتخلص من العراقيل والعقبات الكبيرة
عاطفياً: تعرف مغازلة جديدة او تستقطب شخصاً خلاّقاً أو تبدأ رومنسية مميزة ترافقك مدة طويلة تكون نهايتها سعيدة
صحياً: قم ببعض النشاط غير الاعتيادي، واختر لعبة رياضية خفيفة مارسها في أوقات فراغك
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 17-8-2022
مهنياً: يوم واعد وتأكد من أوضاعك المالية، قد تجد نفسك في صراع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها
عاطفياً: خجلك وتردّدك الدائم يحولان دون أن تتقرّب من الحبيب وتتعرّف إليه أكثر وتكتشف نفسيته
صحياً: ممارسة المشي في السهول القريبة منك مفيد، وخصوصاً في الصباح الباكر
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 17-8-2022
مهنياً: كن جريئاً هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين
عاطفياً: متّن الروابط التي تزعزعت وتخلص من الالتباسات والخلافات بينك وبين الشريك بسرعة
صحياً: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة، وابتعد عن المشكلات والاضطرابات
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 17-8-2022
مهنياً: تلاحق هذا اليوم قضية سرية أو تتحقق من أمر وتحقّق في مشكلة تنغّص عليك عملك
عاطفياً: تعيش فرصة مميزة أو ترتبط بعلاقة جديدة، أو تقدم على خيارات نهائية بالنسبة إلى حياتك العاطفية
صحياً: ممارسة الأشغال في الحديقة أو الحقل القريب من منزلك مفيدة وتحرك معظم عضلات جسمك
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 17-8-2022
مهنياً: إذا كنت فعلاً تريد الوصول الى نتيجة حاسمة عليك التحرّك بفعاليّة، عليك مناقشة المواضيع الحساسة
عاطفياً: تتطوّر صداقة ما إلى علاقة حب وتقرّب المسافة بين الأحبّاء نظراً إلى خلو الأجواء من المشاعر السلبيّة
صحياً: ينتابك الخوف من الطفرة الجلدية التي أصبت بها، وتشعر بأن البحر سببها