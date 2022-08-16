الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع الرطوبة خلال الأيام المقبلة بقيم تتراوح بين 2 – 4 درجات لتكون درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المتوقعة.

ولفتت إلى أن الطقس خلال الـ 6 ايام المقبلة سيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، فى حين يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية.

طقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الرطوبة، اليوم الثلاثاء، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

وأوضح الخبراء أن نتيجة ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس، ويسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، وحار رطب على باقى الأنحاء.

أما عن أبرز الظواهر الجوية غدا، تظهر شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.