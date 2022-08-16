زيادة السلع التموينية لفئات محددة.. محظوظ لو أنت منهم هيحصلوا عليها أول سبتمبرزيادة السلع التموينية لفئات محددة.. محظوظ لو أنت منهم هيحصلوا عليها أول سبتمبر

انت الان تتابع خبر زيادة السلع التموينية لفئات محددة.. محظوظ لو أنت منهم هيحصلوا عليها أول سبتمبروالان مع التفاصيل

زيادة السلع التموينية لفئات محددة بكل المحافظات

رياض-احمد صلاح- وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم زيادة السلع التموينية لفئات محددة في كل المحافطات، ومنهم الأسر الأكثر دعماً بمبلغ يتراوح ما بين 100 جنيه لـ 300 جنيه وفقاً لعدد الأسر التي توجد في بطاقة الدعم، وهذا لتوفير الحماية الإجتماعية لهم.

وقام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بإصدار توجيه وزاري للعمل على ضبط قواعد صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم، وأيضاً عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين بعد الزيادة الذي وجه بها الرئيس السيسي لكل الاسر الأولى بالرعاية، مثل الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

صرف زيادات على السلع التموينية

ويشمل الصرف على زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد يوجد في بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 و2 كيلو للبطاقة التي يصل عدد افرادها لـ 4 أفراد وأكثر.

والتوجيه أيضاً جاء فيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة وهي التي يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة و800 جرام مكرونة، ويكون للبطاقة التي يصل عدد أفرادها لـ 4 أفراد وأكثر.