جدة - نرمين السيد - أكد وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى، أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، مشددا على أهمية استمرار خطط التطوير والتحديث فى منظومة الطيران المدنى، وضرورة الارتقاء بالعنصر البشرى الذى يمثل الثروة الحقيقية للقطاع، كونه أهم عناصر منظومة التطوير والتنمية الشاملة.





جاء ذلك خلال أول لقاء لوزير الطيران المدنى بقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة، وذلك بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى السابق، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، للتعرف على أهم ملامح المشروعات القائمة والخطط المستقبلية لقطاع الطيران. وأشار الفريق محمد عباس حلمى إلى أن قطاع الطيران يذخر بالكوادر البشـرية الماهرة التى ستسهم فى تحقيق مستقبل واعد وأكثر إشراقا، مطالبًا الجميع بالعمل وبذل مزيد من الجهد والتفانى فى العمل بما يسهم فى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال استمرار الخطط والمشروعات الخاصة بتطوير صناعة النقل الجوى. وشدد وزير الطيران المدنى على ضرورة الانتهاء من مشروعات التطوير بالمطارات المصرية فى مواعيدها المحددة دون أى تأخير، واستمرار تحديث المنظومة الأمنية بها، إلى جانب استمرار خطة تحديث الأسطول الجوى لـ"مصر للطيران" والتوسع فى الشبكة الجوية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين بما يسهم فى جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصـر وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال الطيران.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران: المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الجهد والعطاء لخدمة الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.