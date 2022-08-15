رئيس الوزراء يُتابع إجراءات زيادة التعاون البحرى مع دولتى تونس والجزائر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمتابعة إجراءات زيادة التعاون البحرى بين مصر ودولتى تونس والجزائر، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، والدكتور أشرف اللوزى، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، واللواء شريف حسن ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.





وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور قطاع النقل البحرى فى تنمية حركة التجارة المصرية، وزيادة حجم الصادرات للخارج، مؤكدًا أهمية العمل على دعم وتعزيز أطر التعاون بين مختلف الدول الشقيقة والصديقة فى مجال النقل البحرى، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات الخاصة بنمو حركة تبادل السلع والخدمات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل إجراءات زيادة أوجه التعاون البحرى المشترك بين جمهورية مصر العربية، وكل من دولتى تونس، والجزائر، مشيرًا إلى مذكرات التفاهم الموقعة فى هذا الصدد بين حكومتى البلدين الشقيقين، والتى تتعلق بتفعيل أطر التعاون فى مجال النقل البحرى، وكذا مشروعات مذكرات التفاهم المقترح التوقيع عليها مستقبلا للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق فى هذا المجال الحيوى، سعيًا لتحقيق مستهدفات زيادة حجم أنشطة النقل البحرى فى البلدان الثلاثة.

من جانبه، أشار اللواء بحرى رضا إسماعيل إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولى القطاع البحرى فى كل من تونس، والجزائر لتفعيل أطر التعاون المشتركة، وتنسيق الجهود الخاصة بالتعاون فى مجال التدريب البحرى والمينائى، وكذا مجال التسويق لجذب المزيد من الحركة السياحية للموانئ الترفيهية الموجودة بالبلدان الثلاثة، بالتنسيق مع الموانئ الأوروبية.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف وتنسيقات تشغيل خط ملاحى بين مصر وإيطاليا، بما يسهم فى تنشيط حركة تبادل السلع والتجارة بين البلدين، بالنظر إلى كون إيطاليا شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر.