عاجل.. الأرصاد توجه تحذيرا من رش المياه فى أوقات الظهيرة

جدة - نرمين السيد - عادة ما يتم التنويه في النشرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن زيادة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال أشهر الصيف؛ فما هي الرطوبة وما تأثيرها علي حرارة الطقس؟

الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجودة في الغلاف الجوى وهي من الغازات الحبيسة حيث انها لاتمتص أشعة الشمس خلال فترة النهار بل تمتص الاشعة تحت الحمراء الصادرة عن الأرض خاصة في وقت الليل بعد غروب الشمس وتحفظها اي تمنعها من التسرب الي الفضاء الخارجي.

لذلك نشعر بارتفاع كبير في حرارة الجو في الليالي الرطبة مع انها لها نفس درجة حرارة الأيام الاخري ولا يوجد اي تغيير الا في كمية الرطوبة النسبية وعلي إثرها تتكون الشبورة المائية خاصة لو كانت الرياح هادئة تمام.

وهذا اذا كان بخار الماء يسخن من الشمس او يمتص أشعة الشمس لكان بخار الماء في طبقات الجو العليا اعلي درجة حرارة من نظيره بالقرب من سطح، ولكن هذا غير صحيح لأن درجات الحرارة الأعلي بالقرب من سطح الأرض، وبالتالي التنبيهات بعدم رش المياه في وقت الظهيرة صحيحة، ولذلك عند رش المياه علي الأرض وهي ساخنه تتبخر المياه وتظل الرطوبة قريبة من سطح الارض وتحتفظ بحرارة الجو وتعمل علي خلق جو حار و خانق وليس بارد كما يظن البعض.